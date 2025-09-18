dalivali.bg
Никола Барбутов остава в ареста, съветникът му – на свобода срещу гаранция

Петър Рафаилов излиза от ареста срещу 10 хил. лв. гаранция

Снимка: Ладислав Цветков

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:05 ч. 18.09.2025 г.

Бившият столичен зам.-кмет Никола Барбутов остава в ареста, а съветникът му Петър Рафаилов излиза на свобода срещу парична гаранция. Това реши Софийският градски съд.

В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкупи.

Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на "Люлин" и "Младост", за да изберат определени фирми в обществени поръчки.

Зам.-кметът на София Никола Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов остават в ареста

Според защитата през изминалите два месеца прокуратурата и комисията за противодействие на корупцията не са събрали никакви доказателства и държавното обвинение е тълкувало грешно свидетелските показания на база, на които са повдигнати обвиненията. 

Бившият зам.-кмет на София и неговият съветник обжалваха за пореден път ареста, но магистратите не уважиха цялостно искането им. 

