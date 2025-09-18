Никола Барбутов остава в ареста, съветникът му – на свобода срещу гаранция

Бившият столичен зам.-кмет Никола Барбутов остава в ареста, а съветникът му Петър Рафаилов излиза на свобода срещу парична гаранция. Това реши Софийският градски съд.

В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкупи.

Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на "Люлин" и "Младост", за да изберат определени фирми в обществени поръчки.

Според защитата през изминалите два месеца прокуратурата и комисията за противодействие на корупцията не са събрали никакви доказателства и държавното обвинение е тълкувало грешно свидетелските показания на база, на които са повдигнати обвиненията.

Бившият зам.-кмет на София и неговият съветник обжалваха за пореден път ареста, но магистратите не уважиха цялостно искането им.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase