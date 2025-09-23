Софийският апелативен съд остави в сила мярката за неотклонение на Благомир Коцев.
Коцев, заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, са в ареста от 2 месеца и половина с обвинение за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, подкупи и пране на пари.
Апелативният съд на София потвърди, решението на Софийският градски съд, затова Коцев да остане за постоянно в ареста.
Мотивите: Авторството се извежда в преки и косвени доказателство по делото. Такива са показанията на Пламенка Димиторова и други.
Снощи се проведе пореден протест в подкрепа на задържания кмет на Варна. Протестиращите настояха за незабавното освобождаване от ареста на Коцев и общинските съветници.
По-рано днес адвокатът на Коцев Ина Лулчева поиска отвод на председателя на състава Стефан Илиев и на Венелин Иванов.
По думите ѝ Илиев не е избран на случаен принцип, а влезе в състава след отвода на Георги Ушев.
Защитата на варненския кмет настояваше за отвеждането и на съдия Иванов, тъй като преди това е бил част от закрития Апелативен специализиран наказателен съд, а Коцев е избран за кмет от коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“, която настояваше за закриването на специализираните съдилища.
След проведено съвещание съдът определи, че искането за отвод е неоснователно. Съдиите изтъкнаха, че мерките за неотклонение са бързи и не трябва да се отлагат.
