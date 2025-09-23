dalivali.bg
Защитата на Благомир Коцев поиска отвод на съдебния състав

След проведено съвещание съдът определи, че искането за отвод е неоснователно

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:46 ч. 23.09.2025 г.

Защитата на Благомир Коцев поиска отвод на апелативния съдебният състав, определен да гледа мярката му за неотклонение.

Адвокатът на Коцев Ина Лулчева поиска отвод на председателя на състава Стефан Илиев и на Венелин Иванов.
По думите ѝ Илиев не е избран на случаен принцип, а влезе в състава след отвода на Георги Ушев.

Защитата на варненския кмет настояваше за отвеждането и на съдия Иванов, тъй като преди това е бил част от закрития Апелативен специализиран наказателен съд, а Коцев е избран за кмет от коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“, която настояваше за закриването на специализираните съдилища.

Втори отвод по мярката на кмета на Варна: Оттегли се съдия Георги Ушев от САС

След проведено съвещание съдът определи, че искането за отвод е неоснователно. Съдиите изтъкнаха, че мерките за неотклонение са бързи и не трябва да се отлагат.

Миналата седмица съдия Георги Ушев от Софийския апелативен съд, който трябваше да разгледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, си направи отвод в качеството си на трети член от съдебния състав.

Това е втори отвод по мярката на обвинения в корупционни престъпления кмет.  Преди това апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров, също си направиха отвод.

Апелативни съдии си направиха отвод от делото на кмета на Варна

Коцев, заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, са в ареста от 2 месеца и половина с обвинение за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, подкупи и пране на пари.

Снощи се проведе пореден протест в подкрепа на задържания кмет на Варна.
Протестиращите настояха за незабавното освобождаване от ареста на Коцев и общинските съветници.

