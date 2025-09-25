Благомир Коцев пред POLITICO: Заплашиха ме, че мога да свърша като турските кметове

По време на 10-минутните си ежедневни разговори от ареста задържаният кмет на Варна Благомир Коцев е провел интервю с изданието POLITICO. В него той призовава ЕС да упражни „повече политически натиск“ върху правителството.

Той разказва, че преди ареста е бил предупреден, че срещу него има политическа атака. По думите му това е свързано с платформата на неговата партия срещу мафията в морския град.

Коцев споделя, че е бил заплашван, че може да свърши като турски кметове - опозиционери на президента Реджеп Ердоган, които бяха хвърлени в затвора.

„Казваха ми: ''Напусни тази партия, ще бъде опасно за теб. Ако не го направиш, това ще се случи - виж какво стана в Турция". Сценарият е много подобен на това, което виждам извън ЕС, но ние сме член на ЕС“, разказwа Коцев.

От ареста си варненският кмет заявява, че хората са уплашени от отстъплението на България от върховенството на закона.

„Много се страхувам от страха, който виждам навън. Хората се боят да говорят срещу това, което се случва“, казва още той.

Софийският апелативен съд потвърди решение на по-долната инстанция да остави Коцев в ареста, като аргументира това с опасност да въздейства на разследването, оставайки кмет.

Кметът на Варна - третият по големина град в България, Благомир Коцев беше арестуван на 8 юли по обвинения в корупция, които той отрича. Неговата либерална антикорупционна партия „Продължаваме промяната“ настоява, че нашумелият случай е политически мотивиран и показва, че съдебната система на страната е използвана като оръжие, коментира POLITICO.

Арестът предизвика национални протести и протест срещу влиянието на организираната престъпност в страната с 6,7 милиона души население. Бившият премиер Николай Денков заяви, че България е в „състояние на диктатура“, отбелязва още изданието.

Апелът на Коцев към Брюксел е заради ареста му да бъдат спрени средствата от ЕС за България.

Валери Айер, председател на групата Renew, заяви, че задържането на Коцев разкрива „институционалното извращение“ на страната.

В интервюто си за POLITICO Коцев заявява, че ЕС трябва да окаже „по-голям политически натиск“ върху българското правителство.

Върховенството на закона отдавна е проблем в България. Реформаторски настроените политици и разследващите журналисти казват, съдебната система и сигурността на страната са свързани с организираната престъпност. Европейската комисия отбеляза, че възприятието за независимост на съдебната система в България е „много ниско“, посочва POLITICO.

Реформаторската опозиция, включително „Продължаваме промяната“, твърди, че е обект на критики заради резултатите от регионалните избори и успехите в големи градове като София и Варна – което „вбесява“ стария политически ред, който е загубил доходоносни обществени поръчки, коментира още изданието.

„Ако аз като кмет на третия по големина град в страната, мога да бъда мишена, това може да се случи на всеки обикновен гражданин. Всеки може да бъде вкаран в затвора, докато е разследван. Може да отнеме месеци или дори години и дори да сте невинен, можете да останете в ареста, докато някой не реши да ви освободи“, казва Благомир Коцев, цитиран в публикацията.

