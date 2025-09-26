Стачка блокира въздушния транспорт на Италия днес. Възможни са закъснения и анулиране на вътрешни и международни полети, както и затруднения в наземното обслужване, особено на летищата Малпенса и Линате в Милано.
Хуманитарните, медицинските и държавните курсове са изключени от стачните действия.
Външното ни министерство препоръчва на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия и планиращи пътувания с въздушен транспорт днес, да проверяват предварително информацията за своите полети на сайта на съответните авиокомпании.
В края на юни транспортна стачка на синдикатите предизвика сериозни смущения в Италия, като много влакове в Рим бяха спрени.
