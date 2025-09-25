24-часова стачка заради смъртта на моряк блокира фериботите в основното гръцко пристанище Пирея, предаде АФП.

Бреговата охрана заяви, че стачката засяга всички фериботи от Пирея към Егейските острови и Крит.

Синдикатът на моряците PEMEN съобщи, че 20-годишен служител по поддръжката на двигатели е загинал, след като е бил смачкан от врата на преградна стена на ферибот до Родос на 24 септември.

Синдикатът първоначално блокира този кораб, преди да обяви обща стачка в пристанището на Пирея.

„Докато инцидентът не бъде разследван, корабът няма да напуска Пирея“, заявиха от PEMEN.

Друг моряк беше хоспитализиран, след като е бил ударен от електричество по време на поддръжка на ферибот в Адриатическо море.

На 1 октомври всички гръцки фериботи ще останат на пристанище за обща стачка срещу плановете за въвеждане на 13-часов работен ден.

