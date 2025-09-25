24-часова стачка заради смъртта на моряк блокира фериботите в основното гръцко пристанище Пирея, предаде АФП.

Бреговата охрана заяви, че стачката засяга всички фериботи от Пирея към Егейските острови и Крит.

Синдикатът на моряците PEMEN съобщи, че 20-годишен служител по поддръжката на двигатели е загинал, след като е бил смачкан от врата на преградна стена на ферибот до Родос на 24 септември.

Синдикатът първоначално блокира този кораб, преди да обяви обща стачка в пристанището на Пирея.

„Докато инцидентът не бъде разследван, корабът няма да напуска Пирея“, заявиха от PEMEN.

Гневни пътници спряха ферибот да отплава от гръцкото пристанище Пирея

Друг моряк беше хоспитализиран, след като е бил ударен от електричество по време на поддръжка на ферибот в Адриатическо море.

На 1 октомври всички гръцки фериботи ще останат на пристанище за обща стачка срещу плановете за въвеждане на 13-часов работен ден. 

Туристи се опитали сами да спрат лодка с мигранти да акостира на брега на гръцки остров

