Автомобил се обърна по таван при катастрофа тази сутрин в Русе. Инцидентът е станал малко след 9 часа след кръгово кръстовище в близост до хипермаркет. По разказите на очевидци лекият автомобил, шофиран от жена, се е движил в крайна лява лента.

В съседната лента тролей от градския транспорт е завивал надясно към автобусната спирка. В последния момент жената е видяла, че в лентата ѝ на аварийки се намира камионче, което полива цветята в разделителната ивица.

Снимка: Емил Димитров

Шофьорката се е опитала да премине между него и тролея, свивайки вдясно, отнемайки предимството на тролейбуса, и са се ударили.

В резултат колата се е завъртяла и преобърнала по таван, като двама пешеходци са се отървали на косъм.

Снимка: Емил Димитров

На място веднага са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Прегледани са една пешеходка, която не е пострадала, и водачката, която има рана на главата.

Снимка: Емил Димитров

При удара от колата е изхвръкнала и клетка с котка, но животното не е пострадало. Причините за инцидента се изясняват.

