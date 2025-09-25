Мръсен ли е въздухът след пожара в плевенската рафинерия? Хората остават притеснени за здравето си

Ситуацията с въздуха край Плевен се успокоява след пожара до бившата рафинерия „Плама“. От измервателната станция в село Ясен съобщават, че към момента всички показатели са в норма, но жителите продължават да се опасяват от последици за здравето си.

По информация на експертите от Изпълнителната агенция по околна среда в последните 24 часа няма превишения на пределно допустимите концентрации. Разлика обаче се отчита спрямо предходните дни, когато е имало завишени стойности на фини прахови частици.

„Фините прахови частици представляват комплекс от сажди и твърди микроскопични елементи, които при горене се увеличават. Това е свързано с респираторни рискове, особено за хора с белодробни заболявания“, обясни Ивайло Чифлигарски от РИОСВ - Плевен.

Кметът на село Ясен потвърди, че обстановката е по-спокойна, но хората остават разтревожени:

„Притеснението е за последиците – не само за момента, но и за здравето в дългосрочен план.“

Снимка: bTV

Директорът на РИОСВ – Плевен Зорница Йотова допълни, че манипулиране на данни е невъзможно, тъй като измерванията се правят автоматично и протоколите се генерират в реално време.

Част от местните жители поставиха под въпрос първоначалното позициониране на мобилната станция – в най-отдалечената точка на селото. Според тях това е довело до по-ниски отчетени стойности. Експертите обясниха, че изборът е бил технически – заради достъпа до ток и безопасността на оборудването.

По данни на РИОСВ обектът се проверява ежегодно, а през миналата година са извършени три извънредни проверки с участието на МВР и ДАНС. На „Плама“ са наложени два акта и наказателни постановления за нарушения.

Край село Ясен се извършват и сондажи за вода, което поражда нови страхове сред хората. Те се опасяват, че дейностите могат да засегнат дебита на кладенците в района.

