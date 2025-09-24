„Не се диша, носим маски“: В Плевенско се опасяват от екологична катастрофа след пожара в „Плама“

Пети ден след пожара в бившата рафинерия „Плама“ край Плевен хората от селата Дисевица, Търнене и Ясен продължават да се оплакват от тежък и задушлив въздух. Въпреки уверенията на властите, че пожарът е потушен и замърсяването е в нормите, на терен все още има тлеещи огнища, а местните говорят за екологична катастрофа и настояват за обявяване на бедствено положение.

Според жителите на село Дисевица миризмата е толкова силна, че мнозина носят маски и отказват да отварят прозорците вече дни наред. „Сутринта отворих само на банята и веднага затворих – не се издържа. Представете си как дишат хората с астма или малките деца“, разказва възрастна жена.

Майка на три деца споделя, че е била принудена да евакуира семейството си: „Едното ми дете ме попита: Мамо, ще умрем ли? Как да отговоря? Миризмата задушаваше. Затворих ги в стаята три часа, после напуснахме дома и дори селото, за да ги предпазя.“

Други жители се оплакват от остра кашлица и главоболие само след 30-40 минути навън. Някои деца вече са изпратени при роднини в други села, а градините и училищата са празни.

Кметът на Дисевица Пламен Бешков обясни, че причината за лошата миризма са тлеещи стари отайници от времето на рафинерията, които са разположени в защитената зона „Натура 2000“. „Това са блатисти терени, занемарени от години. Поради ниското ниво на реката са останали без вода, а на дъното има мазут, който гори и няма гасене“, каза той.

В момента на място дежурят екипи на пожарната, но огнищата не са напълно потушени. Мобилна лаборатория измерва качеството на въздуха в село Ясен. Според официалните данни концентрациите на фини прахови частици и други показатели са в допустимите граници.

„Сутрин се будим в гъст смог, миризмата е непоносима. Данните може да са нормални, но ние не можем да дишаме“, казва кметът на Ясен Марияна Иванова.

Кметовете на трите засегнати села настояват държавата да предприеме незабавни мерки. Местните искат запръстяване на отайниците, почистване на района и ограничаване на достъпа, за да се предотврати ново разпалване на огъня.

„Нямаме вода, а сега и въздухът не става за дишане. Как да живеем така?“, пита млада майка.

Хората от Дисевица, Търнене и Ясен настояват за конкретни действия и срокове. За тях ситуацията вече е бедствена – дори и без официално обявено бедствено положение.

