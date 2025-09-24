dalivali.bg
София
сега Слънчево 16°
09 Слънчево 18°
10 Слънчево 20°
11 Незначителна облачност 22°
12 Незначителна облачност 25°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

„Не се диша, носим маски“: В Плевенско се опасяват от екологична катастрофа след пожара в „Плама“

Mобилните станции отчитат, че замърсяването е в „норма“, но според местните миризмата е непоносима

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:02 ч. 24.09.2025 г.

Пети ден след пожара в бившата рафинерия „Плама“ край Плевен хората от селата Дисевица, Търнене и Ясен продължават да се оплакват от тежък и задушлив въздух. Въпреки уверенията на властите, че пожарът е потушен и замърсяването е в нормите, на терен все още има тлеещи огнища, а местните говорят за екологична катастрофа и настояват за обявяване на бедствено положение.

Според жителите на село Дисевица миризмата е толкова силна, че мнозина носят маски и отказват да отварят прозорците вече дни наред. „Сутринта отворих само на банята и веднага затворих – не се издържа. Представете си как дишат хората с астма или малките деца“, разказва възрастна жена.

Майка на три деца споделя, че е била принудена да евакуира семейството си: „Едното ми дете ме попита: Мамо, ще умрем ли? Как да отговоря? Миризмата задушаваше. Затворих ги в стаята три часа, после напуснахме дома и дори селото, за да ги предпазя.“

Голям пожар край Плевен, гъст дим се издига над града (СНИМКИ)

Други жители се оплакват от остра кашлица и главоболие само след 30-40 минути навън. Някои деца вече са изпратени при роднини в други села, а градините и училищата са празни.

Кметът на Дисевица Пламен Бешков обясни, че причината за лошата миризма са тлеещи стари отайници от времето на рафинерията, които са разположени в защитената зона „Натура 2000“. „Това са блатисти терени, занемарени от години. Поради ниското ниво на реката са останали без вода, а на дъното има мазут, който гори и няма гасене“, каза той.

В момента на място дежурят екипи на пожарната, но огнищата не са напълно потушени. Мобилна лаборатория измерва качеството на въздуха в село Ясен. Според официалните данни концентрациите на фини прахови частици и други показатели са в допустимите граници.

„Сутрин се будим в гъст смог, миризмата е непоносима. Данните може да са нормални, но ние не можем да дишаме“, казва кметът на Ясен Марияна Иванова.

Кметовете на трите засегнати села настояват държавата да предприеме незабавни мерки. Местните искат запръстяване на отайниците, почистване на района и ограничаване на достъпа, за да се предотврати ново разпалване на огъня.

Протестиращи срещу безводието отново блокираха входно-изходните артерии на Плевен (ВИДЕО)

„Нямаме вода, а сега и въздухът не става за дишане. Как да живеем така?“, пита млада майка.

Хората от Дисевица, Търнене и Ясен настояват за конкретни действия и срокове. За тях ситуацията вече е бедствена – дори и без официално обявено бедствено положение.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
850 лв. глоба, 2 месеца без книжка и 30 дни без кола за шофьора, управлявал колата си с 211 км/ч на АМ „Тракия“

850 лв. глоба, 2 месеца без книжка и 30 дни без кола за шофьора, управлявал колата си с 211 км/ч на АМ „Тракия“
28-годишен българин с двойно гражданство е бил принудително мобилизиран в Украйна

28-годишен българин с двойно гражданство е бил принудително мобилизиран в Украйна
Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна

Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна

Мъж е прострелян от моторист в столичния квартал "Бояна"

Мъж е прострелян от моторист в столичния квартал "Бояна"
Благомир Коцев остава в ареста

Благомир Коцев остава в ареста

Тази сутрин
Снимка: „Не се диша, носим маски“: В Плевенско се опасяват от екологична катастрофа след пожара в „Плама“
„Не се диша, носим маски“: В Плевенско се опасяват от екологична катастрофа след пожара в „Плама“
Снимка: „Запали дрехата на майка ми, тя почина в болницата“: Жители на Бухово на протест срещу агресивен съсед
„Запали дрехата на майка ми, тя почина в болницата“: Жители на Бухово на протест срещу агресивен съсед
Снимка: „Страх ни е, че ще остане така“: Недовършен ремонт на улица в Добрич изкара жителите на протест
„Страх ни е, че ще остане така“: Недовършен ремонт на улица в Добрич изкара жителите на протест
Лице в лице
Снимка: "Стена срещу дронове": Как България може да участва в изграждането на отбранителен щит?
"Стена срещу дронове": Как България може да участва в изграждането на отбранителен щит?
Снимка: Управление на водните ресурси
Управление на водните ресурси
Снимка: Аврамов: Всеки, който тръгне да прави държава с главно „Д“, елиминира човека и се стига до Беларус
Аврамов: Всеки, който тръгне да прави държава с главно „Д“, елиминира човека и се стига до Беларус
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий