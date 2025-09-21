dalivali.bg
Протестиращи срещу безводието отново блокираха входно-изходните артерии на Плевен (ВИДЕО)

За втори път протестиращите се разделиха на няколко лъча

Публикувано в  17:49 ч. 21.09.2025 г.

Публикувано в  17:49 ч. 21.09.2025 г.

Протестиращи срещу безводието отново блокираха входно-изходните артерии на Плевен за един час. Протестът, който се организира за пета поредна неделя, започна с автошествие от парка „Кайлъка“. За втори път протестиращите се разделиха на няколко лъча.

Единият се отправи към пътния възел на главния път Бяла – Ботевград край село Ясен и блокира движението и в двете посоки. Днес беше спряно движението и по страничния път към Крушовица и Садовец, пише БТА.

Водният ад в Плевен: Протестиращи блокират града (ВИДЕО)

Участниците във втория лъч блокираха движението по главния път Ловеч – Плевен на пресечката за село Бохот. Третата група затвори пътя Бяла – Ботевград в близост до селскостопанското летище до село Гривица.

Протестиращите без автомобили блокираха пешеходната пътека на ул. „Димитър Константинов“ между бившия Куклен театър и сградата, в която се помещава Регионалното управление на образованието.

Областният управител на Плевен: Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж, това не е магическа пръчка

Днес от Плевен тръгна и пети лъч, който се отправи към пътния възел до ловешкото село Абланица. Там за един час, от 17 ч. до 18 ч. ще бъдат блокирани пътищата Ловеч - Троян и София - Варна.

Исканията на протестиращите са да бъде подменена водопреносната мрежа, да се монтират нови измерватели, за да се види къде са най-големите загуби. Искат магистралният водопровод да бъде подменен.

Разследване на bTV: Защо Плевен и областта продължават да са без вода?

Според хората не трябва да се строи язовир „Черни Осъм“ при наличието на язовирите „Телиш“, „Горни Дъбник“ и „Долни Дъбник“ плюс язовир „Сопот“.

