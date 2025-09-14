dalivali.bg
Водният ад в Плевен: Протестиращи блокират града

Протестиращите искат да има решение на техните проблеми колкото се може по-скоро

Снимка: Аз, репортерът

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:23 ч. 14.09.2025 г.

Протестиращи срещу безводието в Плевен блокираха движението на три места около града и на една от главните улици за 40 минути.

Протестът, който се организира за четвърта поредна неделя, започна с автошествие от парка „Кайлъка“. Протестиращите се разделиха на няколко лъча. Единият се отправи към пътния възел на главния път Бяла – Ботевград край село Ясен и блокира движението и в двете посоки.

Участниците във втория лъч блокираха движението по главния път Ловеч – Плевен на пресечката за село Бохот. Третата група затвори пътя Бяла – Ботевград в близост до селскостопанското летище до село Гривица.

Кризата с водата в Плевен: Новият сондаж ще дава 10 от нужните 250 литра в секунда

Протестиращите без автомобили блокираха пешеходната пътека на ул. „Димитър Константинов“ между бившия Куклен театър и сградата, в която се помещава Регионалното управление на образованието.

С тези действия организаторите искат да заявят, че не са съгласни с "водния ад" в Плевен и казват, че няма да отстъпят, докато не видят реални резултати.

Днес се събрахме около 250 автомобила, каза пред медиите организаторът на протеста Борислав Цветанов. Той добави, че не е важно колко коли са, а да има ефект. Протестиращите искат да има решение на техните проблеми колкото се може по-скоро.

Областният управител на Плевен: Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж, това не е магическа пръчка

Ние се борим за основна привилегия в живота. Не мисля, че в 21-ви век някой може да живее без вода. Борим се срещу безхаберието на Общината. Не искаме комисии, искаме действия. Искаме да ни кажат кога ще спре този зверски режим, защото след нас този проблем ще се появи в цяла България, каза ветеринарният лекар Боян Герганов.

След блокадата на пътните отсечки протестът ще се премести пред сградата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, откъдето ще тръгне пешеходно шествие към Общината.

