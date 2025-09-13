В края на следващата седмица в Плевен се очаква режимът на водата да бъде облекчен - прогнозата е на министъра на регионалното развитие Иван Иванов.

Сондажът в Плевенско, който беше завършен, предстои да бъде свързан с водопреносната мрежа, каза в ефира на bTV новият областен управител Мартин Мачев.

„Освен този сондаж ние правим още няколко сондажа и като очаквам през следващата седмица вече да има реален ефект. Този сондаж е една малка част от всички действия, които са предприети“, каза Иванов.

„Прехвърляме в момента един канал, който е на напоителни системи, разчиства се, който ще даде още допълнителни количества вода за града, като очакванията ни са в края на следващата седмица да имаме вече доста намален режим на водата, всички институции са впрегнати в момента“, каза още регионалният министър.

В понеделник децата в Плевен тръгват присъствено на училище въпреки режима.

За детските градини и училищата е подсигурена бутилирана вода.

