Напрежение в Плевенско след големия пожар, обхванал и петролен утайник на рафинерията „Плама“. Хората от три населени места сигнализират, че са подложени на сериозно обгазяване и се самоевакуират. На петия ден след бедствието все още има тлеещи огнища извън територията на предприятието.

Въпреки уверенията на властите, че пожарът е потушен и замърсяването е в нормите, на терен все още има тлеещи огнища, а местните говорят за екологична катастрофа и настояват за обявяване на бедствено положение. В село Ясен е разположена и мобилна лаборатория.

В сутринта след пожара са отчетени пикови стойности на фините прахови частици – 10 пъти над нормата, при норма от 50 микро грама на кубичен метър са измерени 432 микро грама. Останалите показатели на въздуха са били в норма, твърдят от местната екоинспекция.

Майка на три деца споделя, че е била принудена да евакуира семейството си: „Едното ми дете ме попита: Мамо, ще умрем ли? Как да отговоря? Миризмата задушаваше. Затворих ги в стаята три часа, после напуснахме дома и дори селото, за да ги предпазя“.

Снимка: bTV

Пожарът тръгва от блатата край село Дисевица, изкопани през 60-те години на XX век за добив на инертни материали. Впоследствие използвани от близката рафинерия. През 90-те биват рекултивирани, а в момента се използват като нерегламентирани сметища.

Днес в рафинерията, освен екипа ни, допускат и граждани на мястото на инцидента, за да покажат, че нищо не гори. И допълват, че запалвания отвън застрашават резервоари на Държавния резерв, и на голяма петролна компания, които ползват базата под наем.

Снимка: bTV

„Нашето желание беше да се направи полоса извън оградата, която да е шест метра, изорана, с препоръки на пожарната, такава полоса не може да се направи законно, тъй като е в натура две хиляди“, каза с Росен Софрониев, управител на фирма „Плама“.

От фирмата казват, че утайниците се източват, в два от тях петролните продукти на повърхността са изнесени, останал е последният, който е бил обхванат от огъня и е бил пред почистване. „Нямам представа защо се пали отвън, при всички случаи има невнимание, но не бих изключил вече и умисъл“, допълва Софрониев.

Районната прокуратура в Плевен е образувала досъдебно производство по случая. Все още не е задържан заподозрян за пожара в „Плама“. Работните версии са запалени мазутни блата или късо съединение.

Кметът на Плевен Валентин Христов заяви, че ще иска от ресорните институции как може да се угасят тлеещите все още огнища или да се запръстят площите. Проблемът е, че старите утайници са разположени в защитената зона „Натура 2000“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK