Проблемите с водния режим в Плевен и Ловеч се усложняват от тежки екологични рискове. Хората в района сигнализират и за замърсен въздух и притеснения за здравето си. Там преди дни се запалиха стари утайници на бившата рафинерия „Плама“.

„За местните жители това е катастрофа – те не могат да дишат спокойно, децата им питат дали ще умрат. Те няма да умрат, но последици ще има вероятно, все пак замърсяванията се утаяват в почвата“, коментира бившият министър на околната среда Евдокия Манева.

Според нея е налице бездействие на институциите.

„РИОСВ твърди, че няма наднормени стойности, но това е заблуждаващо – лабораториите следят ограничен списък показатели. А има показатели, които именно влияят на това хората да усещат задушлива миризма и да не могат да дишат“, обясни тя.

Според нея проблемът е в системното отсъствие на контрол и отговорност.

„Предприятието не е спазило изискванията, инспекцията не е контролирала. Предписания има, но никой не проверява дали са изпълнени. Това е еманация на лошо управление“, каза още тя.

Бившият екоминистър подчерта, че кризата с водата в Северна България не е резултат само от климатичните промени, а най-вече от безхаберието. „60% от водата в страната се губи в мрежата. Какъв е смисълът да строим нови язовири, ако ги пълним, за да изтекат в нищото?“, попита тя.

По думите ѝ държавата отново предлага пиар решения – бордове и комисии, които не решават нищо: „Необходими са професионалисти, а не партийни назначения. София е пример – там загубите на вода са намалени наполовина благодарение на компетентно управление“.

Манева е категорична: бързо и трайно решение до края на годината няма как да има.

„Могат да закърпят отделни аварии, за да демонстрират дейност. Но истинската промяна идва с професионализъм, отговорност и изпълнение на вече написаните стратегии“, каза тя.

Вижте още във видеото.

