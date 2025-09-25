3-годишно дете е избягало от детска градина в София. Става въпрос за 151. ДГ "Леда Милева", която се намира в централния район "Оборище", съобщиха за БГНЕС от Столичната община.

След като установили, че е изчезнало, служителки започнали да го търсят, и го открили в близък магазин.

Дирекция "Образование" към Столичната община е разпоредила проверка.

Очаквайте подробности.

