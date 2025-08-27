Майката на избягалите вчера от детска градина в Сапарева баня деца обвини ръководството на детското заведение в дискриминация. Директорката отрече категорично.

Започнала е проверка за изясняване на всички обстоятелства по случая.

Момчетата на 4 и 6 години избягали, защото се скарали с други деца от групата, имали проблем и с персонала - твърди майката Елка Костадинова.

„Те непрекъснато са се оплаквали от персонала на детската градина. С госпожа Гладникова много често сме го коментирали това“, коментира тя.

По думите ѝ децата родителите се настройвали, че тези деца проблемни - и те да реагират.

„Няма такова нещо. Не само те са в шок. И ние сме в шок. Не съм прехвърляла отговорността на майката. Не знам защо е обидена. Никога не сме имали различно отношение към определени деца - само това мога да кажа“, коментира директорката ДГ "Света Анна" Цветана Гладникова.

След предприетите незабавно издирвателни действия децата са открити след около 50 минути.

Тече проверка и след установяване на всички обстоятелства ще бъде предприемат законовите мерки. Кметът на Сапарева баня също е назначил проверка.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK