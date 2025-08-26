Две деца - момче и момиче, на 4 и 6 години, са избягали от детска градина в Сапарева баня, предаде БНР.

Те са открити благодарение на бързите действия на полицията и екипите на общинската администрация в центъра на града.

Избягалите деца са били в сборна група в детската градина и докато бус е зареждал комплекса, са излезли през отворения портал.

Всички екипи, които са били на разположение със свободни хора, са ги търсили. Открити са в магазин - невредими и в добро общо състояние.

