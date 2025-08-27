Две деца на 4 и 6 години избягаха от детска градина в Сапарева баня. Сигналът е подаден от майката на децата и след почти час те са намерени.

Вчера преди обяд всички деца са били на двора, за да играят. Докато учителката раздавала вода, децата са избягали.

Предприети са незабавно издирвателни действия и са открити след около 50 минути.

„Най-вероятно са излезли през входа, който е за зареждане на хранителни продукти. Това е единственият възможен изход“, каза Цветана Гладникова, директор на детска градина „Света Анна“.

„Сигналът е подаден от майката, тъй като по предварителна информация на учителката е обещано на децата да ги вземат на обяд от роднини. Първата реакция на учителката е да попита майката дали е изпратила някой да ги вземе и евентуално дали не са ги взели, без да ѝ се обадят“, обясни още директорката на детската градина.

„Учителката ми се обади около 11 ч. и ми каза, че децата ги няма в детската градина. Аз реших, че се шегува. Първо се обадих на близките да ги търсят. След това звъннах на отдел „Закрила на детето“, откъдето ме посъветваха да звънна на 112“, разказа майката на децата.

„В първия момент реших, че са се скрили някъде в детската градина. Излязох и аз да ги търся“, каза тя.

По думите ѝ досега децата не са бягали и според нея нещо се е случило, за да напуснат двора на детската градина.

„Ръководството на детската градина обвини децата и мен конкретно за случая, а не пое отговорността, което трябваше да направи“, посочи майката.

Директорката на детската градина не допуска да е имало лошо отношение от страна на възпитателите към децата и това да ги е накарало да избягат.

„Колегите са с дълъг опит, всички деца при нас са равни. Няма как да има различно отношение“, заяви Цветана Гладникова.

Тече проверка и след установяване на всички обстоятелства ще бъде предприемат законовите мерки. Кметът на Сапарева баня също е назначил проверка.

