Президентът: Трябва да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на което се превърна Пеевски

Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител, добави Радев

Публикувано в  12:17 ч. 25.09.2025 г.

Публикувано в  12:16 ч. 25.09.2025 г.

Президентът Румен Радев с нови критики към управляващото мнозинство и подкрепата за него от ДПС-Ново начало.

Държавният глава посети учебния център на сухопътни войски край Стара Загора.

„Не по-малко важно е най-сетне да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на което се превърна Делян Пеевски. Пеевски и неговият метод на действие са срам за всяко демократично общество. Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител, да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание. Да склониш да бъдеш негово бухалка и да загърбиш достойнството и името си под съблазънта на моркова и страха от тoягата“, коментира Радев.

