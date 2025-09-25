Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Латвия

Латвия вдига изтребители „Грипен“ по спешност заради руски самолети, приближили се опасно близо до въздушното пространство на НАТО и нарушаващи международните правила за авиационна безопасност.

Това съобщават от Алианса в социалните мрежи, като споделят и снимки. Руската военна формацията включвала един Су-30, един Су-35 и три МиГ-31.

Самолетите са засечени западно от латвийското крайбрежие, преди да бъдат ескортирани от патрулиращите самолети на НАТО. След приключване на мисията унгарските Gripen-и са се приземили успешно обратно в базата в Шяуляй.

Операцията е част от постоянната мисия NATO Air Policing, при която въздушното пространство на Алианса се охранява денонощно, за да се гарантира сигурността на всяка точка от въздушното пространство на НАТО.