Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Латвия

Латвия вдига изтребители „Грипен“ по спешност заради руски самолети, приближили се опасно близо до въздушното пространство на НАТО и нарушаващи международните правила за авиационна безопасност.
Това съобщават от Алианса в социалните мрежи, като споделят и снимки. Руската военна формацията включвала един Су-30, един Су-35 и три МиГ-31.
Самолетите са засечени западно от латвийското крайбрежие, преди да бъдат ескортирани от патрулиращите самолети на НАТО. След приключване на мисията унгарските Gripen-и са се приземили успешно обратно в базата в Шяуляй.
Операцията е част от постоянната мисия NATO Air Policing, при която въздушното пространство на Алианса се охранява денонощно, за да се гарантира сигурността на всяка точка от въздушното пространство на НАТО.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK