Руски военни самолети са били засечени в близост до Аляска за девети път тази година, заявиха въоръжените сили на САЩ.

Американски изтребители са били вдигнати по тревога, за да идентифицират и прехванат изтребители и бомбардировач на Русия, обяви днес Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (НОРАД), цитирано от Асошиейтед прес и БТА.

В изявление на НОРАД се казва, че вчера в Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска са били засечени и проследени два бомбардировача Ту-95 и два изтребителя Су-35.

Девет американски самолета – машина за командване и контрол Е-3 „Сентри“, четири изтребителя F-16 и четири самолета за дозареждане КС-135 – били вдигнати по тревога, за да идентифицират и прехванат руските самолети.

Руските бойни самолети през цялото време са летели в международното въздушно пространство и не са навлизали в американското или в канадското въздушно пространство, се казва още в изявлението.

