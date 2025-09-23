Русия нанесе удари по бази на украинските специални части и чуждестранни наемници в отговор на нападението с дронове по курортния град Форос на Кримския полуостров.

Това обяви руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и БТА.

В нощта на 22 септември Русия заяви, че украински дронове са атакували курортната зона на Крим, където няма никакви военни цели. По данни на Русия при атаката са били убити трима души и 16 са били ранени.

Министерството на отбраната днес каза, че в отговор са били поразени временни бази на отряда за специални операции на въоръжените сили на Украйна и чуждестранните наемници от подразделението „Призраци“ на Главното управление за разузнаване на Украйна в районите на населените места Татарбунар и Расейка в Одеска област.

„Унищожени са и складовете за съхранение на безпилотни летателни апарати на летище „Школний“ в Одеска област, от което са били изпращани ударни дронове по обекти на гражданската инфраструктура в Република Крим“, добави руското ведомство.

По-късно днес руското министерство разпространи изявление, в което се посочва, че през последната нощ руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали управляеми авиационни бомби, три реактивни снаряда от системата за залпов огън HIMARS и 438 безпилотни дрона, с които Украйна е атакувала Русия.

Освен това министерството посочи, че руските войски са завладели село Переездное в украинската Донецка област.

Твърденията на руското министерство на отбраната не са потвърдени чрез независим източник.

