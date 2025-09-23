dalivali.bg
Светът

Инцидентите в небето: НАТО заседава след случаите с руски изтребители и дронове

Естония поиска консултации с Алианса

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:12 ч. 23.09.2025 г.

Страните-членки на НАТО заседават днес след инцидента с руски изтребители, навлезли във въздушното пространство на Естония преди дни. Балтийската държава поиска консултации.

Снощи летищата в Копенхаген и в Осло бяха затворени след навлизане на дронове във въздушното пространство. Тази сутрин полицията в Дания заяви, че безпилотните апарати са управлявани от "способен оператор", който е искал да демонстрира определени умения.

Дроновете са пристигнали от няколко различни посоки, включвали и изключвали светлините си, преди да изчезнат след няколко часа.

Летищата в Копенхаген и Осло подновиха работа след сигналите за дронове

Над 20 хиляди пътници останаха блокирани, а 31 полета бяха пренасочени. Засега не е ясно дали инцидентите в Дания и в Норвегия са свързани. Те се случват след кибератаките в събота по други големи европейски летища.

