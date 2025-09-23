Летищата в Копенхаген и Осло подновиха работа след сигналите за дронове

Летищата в Копенхаген и Осло отново работят нормално, след като на 22 септември затвориха заради неидентифицирани дронове в тяхното въздушно пространство, съобщават световните агенции. Марката предизвика промяна в редица полети.

Властите в датската столица съобщиха, че няколко големи дрона са забелязани над летището късно вечерта, но в крайна сметка са отлетели сами, без да се наложи намесата на полицията.

Заместник-полицейският инспектор Якоб Хансен обясни, че полицията сътрудничи на датската армия и разузнавателните служби, за да разбере откъде са дошли дроновете, предаде АФП.

Той посочи, че полицията работи и с колегите си в Осло, след като дронове в норвежката столица също доведоха до затваряне на летището за няколко часа.

„Имахме две различни наблюдения на дронове. Отворихме летището отново около 3:15 сутринта (4:15 българско време)“, заяви говорителят на летището в Осло Моника Фастинг, цитиран от БГНЕС.

По време на затварянето полетите бяха пренасочени към близки дестинации, а служители и на двете летища казаха, че очакват някои закъснения и прекъсвания да продължат и днес.

Инцидентите се случиха, след като правителствата на Полша, Естония и Румъния обвиниха Русия в нарушаване на въздушното им пространство този месец. Москва отхвърли тези обвинения. На въпроса дали дроновете над летището в Копенхаген може да са дошли от Русия, Хансен, заместник-инспекторът на полицията, отговори: „В момента не знаем“.

