Заплахата от дронове: Около 20 000 пътници са били засегнати от временното затваряне на летището в Копенхаген

Става въпрос за 31 полета, уточниха от летището

Снимка: EPA/Reuters
Публикувано в  09:31 ч. 23.09.2025 г.

Около 20 000 пътници са били засегнати от временното затваряне на летището на датската столица Копенхаген снощи заради забелязани в неговия район дронове, обяви днес летищната управа, цитирана от "Ройтерс".

Според датската полиция дроновете са били управлявани "умело" и своевременно са изчезнали.

"Не знаем кой стои зад появата им", поясниха от полицията в Копенхаген.

Снимка: EPA/Reuters

Дроновете наложиха спиране и на излитането, и на кацането на самолети.

Става въпрос за 31 полета, уточниха от летището.

Летищата в Копенхаген и Осло подновиха работа след сигналите за дронове

