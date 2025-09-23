Заплахата от дронове: Около 20 000 пътници са били засегнати от временното затваряне на летището в Копенхаген

Около 20 000 пътници са били засегнати от временното затваряне на летището на датската столица Копенхаген снощи заради забелязани в неговия район дронове, обяви днес летищната управа, цитирана от "Ройтерс".

Според датската полиция дроновете са били управлявани "умело" и своевременно са изчезнали.

"Не знаем кой стои зад появата им", поясниха от полицията в Копенхаген.

Снимка: EPA/Reuters

Дроновете наложиха спиране и на излитането, и на кацането на самолети.

Става въпрос за 31 полета, уточниха от летището.

