Владимир Путин уволни висш генерал, след като Украйна удържа лятната офанзива на Русия

Руският генерал-полковник Александър Лапин, висш командир, служил в първата фаза на войната в Украйна, е уволнен от военна служба, съобщи в неделя руската медия РБК, позовавайки се на неназован източник.

61-годишният Лапин ще бъде назначен за помощник на окръжния съвет на Татарстан, отговарящ за подкрепата на ветераните и техните семейства, според местната информационна агенция Татар Информ.

През 2022 г. Лапин командва Централния военен окръг на Русия и групата „Център“ в Украйна, като по-късно е критикуван от чеченския лидер Рамзан Кадиров, след като руските сили се изтеглиха от украинския град Лиман.

По-късно е назначен за началник на Ленинградския военен окръг, където ръководи и групата „Север“ в Украйна и близо до украинската граница. През август тази година е заменен от генерал-полковник Евгений Никифоров, пише Ройтерс.

Снимка: Getty Images

Лапин е награждаван с най-високото отличие на Кремъл – „Герой на Русия“.

Въпреки многобройните си медали обаче, той беше критикуван като „некомпетентен“ от военни експерти.

Съюзникът на Путин Рамзан Кадиров, лидер на Чечения, каза за него преди три години: „Ако можех да го направя, щях да понижа Лапин в редник, да го лиша от наградите му и да го изпратя на фронтовата линия, за да отмие срама си с пушката в ръце.“

Според доклади, Русия е загубила три батальона в опита си да превземе Сумска област.