dalivali.bg
София
сега Слънчево 21°
12 Слънчево 24°
13 Слънчево 26°
14 Слънчево 28°
15 Слънчево 29°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време

Последни новини

Синът на известния стендъп комик Бепе Грило получи 8 години затвор за групово изнасилване

Синът на известния стендъп комик Бепе Грило получи 8 години затвор за групово изнасилване
Хумор с горчив вкус: Глобяват търговец с над 350 хил. евро заради видео, в което спекулира с цената на олиото

Хумор с горчив вкус: Глобяват търговец с над 350 хил. евро заради видео, в което спекулира с цената на олиото

Заради супертайфуна „Рагаса“: Стотици отменени полети и затворeни училища в Хонконг (ВИДЕО)

Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се срещат днес в Ню Йорк

Ливанският правосъден министър подписа искане за екстрадиция на Игор Гречушкин от България

Над 500 декара защитена площ между Русе и Силистра горят

Руският конкурс „Интервизия“ събра участници от държави с 4 млрд. души население. Виетнамският певец спечели (ВИДЕО, СНИМКИ)

След протестите на хората от „Дружба“: Ще останат ли хиляди без топла вода и парно три месеца?

Емблематичният център „Помпиду“ в Париж затваря врати до 2030 г.

Програма на социалното министерство върнала 420 българи от чужбина само за 24 часа
Светът

„Източен страж“ и руските дронове: НАТО започва мисия със самолети за наблюдение и предупреждение

От НАТО посочват, че мисията е пряк отговор на скорошните нарушения на въздушното пространство

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:05 ч. 23.09.2025 г.

Първият наблюдателен полет на системата за предупреждение и контрол във въздуха (AWACS) на НАТО беше проведен над източния фланг на НАТО в подкрепа на военната дейност, наречена „Източен Страж“.

От НАТО посочват, че мисията е пряк отговор на скорошните нарушения на въздушното пространство, включително нахлуването на множество руски дрона в полското въздушно пространство на 10 септември 2025 г.

Системите на НАТО за ранно предупреждение осигуряват ранно предупреждение с откриване на цели на ниска височина на голямо разстояние. С мисията Алиансът увеличава присъствието си по Източния фланг.

Снимка: NATO

„Източен Страж“ ще засили допълнително позициите на НАТО за защита на всички съюзници.

Преди дни Франция изпрати три изтребителя в Полша. Френските пилоти имат две смени като част от системата за бързо реагиране (QRA). Пилотите ще са в денонощна готовност за прехващане на всяка заплаха.

Владимир Путин уволни висш генерал, след като Украйна удържа лятната офанзива на Русия

В „Източен Страж“ участва самолетът на „Боинг“ E-3A

Самолетът E-3 „Страж“ е модифициран търговски корпус на Boeing 707/320 с въртящ се радарен купол. Куполът е с диаметър 9,1 метра, дебелина 1,8 метра и се държи на 3,33 метра над фюзелажа от две подпори.

Снимка: NATO

Съдържа радарна подсистема, която позволява наблюдение от земната повърхност нагоре в стратосферата, над сушата или водата.

Радарът има обхват над 375,5 километра. Радарът, комбиниран с подсистема за идентификация „приятел-чужд“ или IFF, може да гледа надолу, за да открива, идентифицира и проследява вражески и приятелски нисколетящи самолети, като елиминира отразените от земята сигнали, които объркват други радарни системи.

Основните подсистеми в E-3 са авионика, навигация, комуникации, сензори (радар и пасивно откриване) и инструменти за идентификация (IFF/SIF).

Руският конкурс „Интервизия“ събра участници от държави с 4 млрд. души население. Виетнамският певец спечели (ВИДЕО, СНИМКИ)

Комплектът мисии включва конзоли, които показват компютърно обработени данни в графичен и табличен формат на видеоекрани. Членовете на екипажа на мисията извършват наблюдение, идентификация, контрол на оръжията, управление на битката и комуникационни функции.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Разследват тежко престъпление на екопътека край Смолян, една от версиите е убийство

Разследват тежко престъпление на екопътека край Смолян, една от версиите е убийство
„Мяра“: ГЕРБ е първа сила. ПП-ДБ, „Възраждане“ и ДПС-Ново начало се движат в „пакет“

„Мяра“: ГЕРБ е първа сила. ПП-ДБ, „Възраждане“ и ДПС-Ново начало се движат в „пакет“
Дронове блокираха полетите на летището в Копенхаген

Дронове блокираха полетите на летището в Копенхаген
Росен Желязков пред ООН: Гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще

Росен Желязков пред ООН: Гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще
„Стена срещу дронове“: България и още 6 държави планират изграждането на въздушен щит

„Стена срещу дронове“: България и още 6 държави планират изграждането на въздушен щит
Тази сутрин
Снимка: След протестите на хората от „Дружба“: Ще останат ли хиляди без топла вода и парно три месеца?
След протестите на хората от „Дружба“: Ще останат ли хиляди без топла вода и парно три месеца?
Снимка: 8 века назад: Царе, боляри, занаятчии и войни оживяват в Музей на восъчните фигури
8 века назад: Царе, боляри, занаятчии и войни оживяват в Музей на восъчните фигури
Снимка: Кристиан Вигенин: Никой не може да нарежда на министрите
Кристиан Вигенин: Никой не може да нарежда на министрите
Лице в лице
Снимка: "Да изчистим България заедно" се провежда утре - 20 септември
"Да изчистим България заедно" се провежда утре - 20 септември
Снимка: Реформи в образованието
Реформи в образованието
Снимка: Правосъдие и справедливост
Правосъдие и справедливост
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий