„Източен страж“ и руските дронове: НАТО започва мисия със самолети за наблюдение и предупреждение

Първият наблюдателен полет на системата за предупреждение и контрол във въздуха (AWACS) на НАТО беше проведен над източния фланг на НАТО в подкрепа на военната дейност, наречена „Източен Страж“.

От НАТО посочват, че мисията е пряк отговор на скорошните нарушения на въздушното пространство, включително нахлуването на множество руски дрона в полското въздушно пространство на 10 септември 2025 г.

Системите на НАТО за ранно предупреждение осигуряват ранно предупреждение с откриване на цели на ниска височина на голямо разстояние. С мисията Алиансът увеличава присъствието си по Източния фланг.

Снимка: NATO

„Източен Страж“ ще засили допълнително позициите на НАТО за защита на всички съюзници.

Преди дни Франция изпрати три изтребителя в Полша. Френските пилоти имат две смени като част от системата за бързо реагиране (QRA). Пилотите ще са в денонощна готовност за прехващане на всяка заплаха.

В „Източен Страж“ участва самолетът на „Боинг“ E-3A

Самолетът E-3 „Страж“ е модифициран търговски корпус на Boeing 707/320 с въртящ се радарен купол. Куполът е с диаметър 9,1 метра, дебелина 1,8 метра и се държи на 3,33 метра над фюзелажа от две подпори.

Снимка: NATO

Съдържа радарна подсистема, която позволява наблюдение от земната повърхност нагоре в стратосферата, над сушата или водата.

Радарът има обхват над 375,5 километра. Радарът, комбиниран с подсистема за идентификация „приятел-чужд“ или IFF, може да гледа надолу, за да открива, идентифицира и проследява вражески и приятелски нисколетящи самолети, като елиминира отразените от земята сигнали, които объркват други радарни системи.

Основните подсистеми в E-3 са авионика, навигация, комуникации, сензори (радар и пасивно откриване) и инструменти за идентификация (IFF/SIF).

Комплектът мисии включва конзоли, които показват компютърно обработени данни в графичен и табличен формат на видеоекрани. Членовете на екипажа на мисията извършват наблюдение, идентификация, контрол на оръжията, управление на битката и комуникационни функции.