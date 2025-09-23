Владимир Путин откри финала с видео изявление, в което заяви, че светът се променя бързо. Русия беше представена от ултранационалистическия певец „Шаман“

Виетнам бе коронясан за победител в организирания от Русия песенен конкурс „Интервизия“ в ранните часове на неделя сутринта.

Състезанието, подкрепено от президента Владимир Путин, е замислено като геополитически и социално консервативен съперник на Евровизия.

През февруари Путин нареди възраждането на „Интервизия“ – регионален музикален конкурс от съветската епоха, основан на „традиционни семейни ценности“, след като Москва беше изключена от песенния конкурс „Евровизия“ през 2022 г. след решението на Кремъл да изпрати десетки хиляди войници в Украйна.

Киев нарече конкурса „инструмент на враждебна пропаганда“.

Излъчено на живо по руската телевизия и излъчвано в части от Азия, Африка, Южна Америка и Европа, „Интервизия“ се проведе на арена извън Москва с певци от над 20 държави, представляващи 4 милиарда души, половината от населението на света, включително Китай, Индия и Бразилия.

Снимка: Reuters

Виетнамският певец Дък Фук, чиято песен е базирана на народна приказка за крал, известен с отблъскването на вражеска армия, беше коронясан за най-силното изпълнение от жури, съставено от участващи държави.

Фук спечели парична награда от 30 милиона рубли (360 000 долара) и трофей.

На Киргизстан беше присъден на второ място, а Катар на трето.

Руският участник - ултранационалистическият певец „Шаман“, чието истинско име е Ярослав Дронов - поиска от журито да не вземе предвид изпълнението му, тъй като Москва е домакин. Организаторите заявиха, че Саудитска Арабия се е съгласила да бъде домакин на конкурса догодина.

В съботния конкурс участваха изпълнители от страни, които Русия счита за приятелски настроени, включително Беларус, Куба, Южна Африка, ОАЕ и Венецуела.

Снимка: Reuters

Президентът Владимир Путин откри финала с видео изявление, в което заяви, че светът се променя бързо.

Имаше обаче спорове относно това кой ще представлява Съединените щати.

Певицата Васи, родена в Австралия певица, която има и американски паспорт, се отказа в последния момент, след като е била подложена на „политически натиск от правителството на Австралия“, се казва в изявление на организаторите.

Нямаше коментар от Австралия. Васи вече беше заместник на родения в САЩ R&B певец Брандън Хауърд, който се отказа дни по-рано, позовавайки се на семейни причини.

Външният министър Сергей Лавров, на пресконференция преди конкурса, говори за важността на „запазването на традициите и националните култури, както и на религиозните, духовните и моралните концепции“.

