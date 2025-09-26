Руският външен министър Сергей Лавров обвини НАТО и Европейския съюз, че използват Украйна, за да воюват с неговата страна.

Той отправи обвинението си на заседание на външните министри от Г-20 в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН:

"Още един ярък пример е кризата в Украйна, провокирана от Запада, чрез която НАТО и ЕС вече обявиха реална война на моята страна и пряко участват в нея".

Изявлението на Лавров идва два дни, след като американският президент Доналд Тръмп показа по-остра позиция спрямо Москва, като похвали украинските действия в конфликта и заяви, че съюзниците от НАТО трябва да свалят руски самолети, които нарушават въздушното пространство на алианса. Руският външен министър обаче не засегна коментарите на Тръмп, предаде БНР.

Британският външен министър Ивет Купър отговори на Лавров като осъди "непровокираната война" на Москва:

"Нищо от фалшивите изопачавания от света на фантастиката, от дезинформацията и от пропагандата на руския представител за причините за войната не може да убеди когото и да било".

Европейският първи дипломат Кая Калас призова световните сили да окажат международен натиск върху Москва, като се аргументира, че няма никакви признаци Русия да е променила целта си да подчини Украйна.

