Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова за край на кръвопролитията в Украйна по време на среща с руския си колега Сергей Лавров днес.

За това предаде говорител на Държавния департамент, цитиран от ДПА.

На среща в кулоарите на Общото събрание на ООН Марко Марко Рубио призова за край на войната в Украйна на среща в ООН със Сергей Лавров и за нуждата Москва да предприеме важни стъпки към устойчиво решение на руско-украинския конфликт, съобщи говорителят Томи Пигът.

От руска страна не последва коментар за разговора.

