Бившият министър-председател на Великобритания Тони Блеър се готви за ключова роля в следвоенното управление на ивицата Газа в рамките на мирния план на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на британския в. "Файненшъл таймс".

Ройтерс прави уговорката, че не може да провери новината по независим път.

Блеър е предложен за председател на съвет по наблюдението, наречен Международна преходна власт в Газа, отбелязва изданието, предаде БТА.

Той взе участие в заседание, свикано в края на миналия месец от Тръмп с цел да се съдейства за изтеглянето на израелските войски от анклава и да се изготвят планове за следвоенното развитие на крайбрежната територия. Изданието обръща внимание на факта, че Институтът "Тони Блеър" е участвал в изготвянето на плана за мир.

Мозъчният тръст обяви, че не е воден нито един разговор с различни организации, в който де е била прокарвана идеята палестинци от ивицата бъдат изселвани принудително.

