Бившият британски премиер Тони Блеър и Джаред Къшнър – съпруг на най-голямата дъщеря на Доналд Тръмп са участвали в срещата, свикана от американския президент по повод войната в Газа.

Инфорацията потвърди източник от Белия дом.



Според него на срещата са били обсъдени кризата с израелските заложници, плановете за увеличаване на хуманитарните доставки и управлението на Ивицата Газа след края на конфликта.

Не се съобщават никакви детайли около разговорите.



По същото време американският държавен секретар Марко Рубио се срещна във Вашингтон с израелския външен министър Гидиън Саар.



На журналистически въпрос какъв е планът за бъдеща палестинска държава израелският първи дипломат отговори, че няма такъв.

