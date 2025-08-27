Папа Лъв XIV отправи силен апел за спиране на войната в Газа и за освобождаване на всички заложници. Бъдещето на Газа е тема и на специална среща в Белия дом.
Специалният пратеник на Тръмп за региона Стив Уиткоф за първи път разкри информация за подготвян нов американски план.
Преди месеци Тръмп говори за постоянно преместване на палестинското население и създаване на Близкоизточна Ривиера. Идея, която породи международни критики. Днес Уиткоф коментира темата.
„Това е много всеобхватен план за следвоенния период, който вярвам, че много хора ще видят колко е стабилен. А е и добронамерен“, посочи той.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK