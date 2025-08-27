Американският президент Доналд Тръмп свиква специална среща в Белия дом за бъдещето на Газа. Очаква се да бъде обсъден план за следвоенното управление на Ивицата.

Междувременно, докато тече разследването на ударите по болницата Насър, агенция Ройтерс разпространи портрет на един от петимата загинали журналисти.

Камера, микрофон и устройство за предаване на живо - това остава от оператора Хусам-Ал-Масри.

Мъжът снима в болницата Насър за Ройтерс, когато в понеделник попада под израелските удари.

„От много малък Хусам почти всеки ден носеше камера със себе си. Дори ваканциите си прекарваше в снимане. Хусам не спря да снима в продължение на 33 години“, разказва неговият брат.

49-годишният мъж е сред опитните оператори в конфликтни зони. Колегите му го описват като оптимист и отдаден на това да разказва на света какво се случва в Газа.

„Камерата записваше – независимо дали в наша полза, или не. Камерата заснемаше както палестински въоръжени бойци, така и израелски окупационни сили. Хусам просто документираше с камерата си“, разказва още неговият брат.

Разследването на ударите по болницата Насър е в ход. Израелската армия твърди, че е целила камера на „Хамас“, която е предавала позициите им.

При ударите в понеделник загинаха 20 души, сред които медици и петима журналисти.

