Израелски удари по болницата "Насер" в Газа в понеделник убиха най-малко 15 души, включително трима журналисти, един от които е работил за Ройтерс, съобщиха палестинските здравни власти.

Операторът Хусам ал-Масри, един от журналистите, убити при ударите според властите, е бил нает като външен сътрудник от Ройтерс. Фотографът Хатем Халед, който също е работил като сътрудник на Ройтерс, е бил ранен, посочват същите източници.

Израелската армия и канцеларията на премиера не дадоха незабавен коментар относно ударите.

Катарската телевизионна мрежа Al Jazeera потвърди, че един от журналистите й е бил убит в Газа, три седмици след израелски удар, при който загинаха четирима журналисти и двама свободни сътрудници на мрежата.

Смъртта на Мохамад Салама е „потвърдена“, заяви пред АФП говорител на Al Jazeera, след като телевизионният канал съобщи за смъртта на своя журналист при израелски удар в Газа.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK