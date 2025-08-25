Израелската въоръжени сили (IDF) признаха, че са нанесли удар в района на болницата „Насер" в Хан Юнис в Ивицата Газа. Началникът на генералния щаб е разпоредил разследване, съобщи Ройтерс.

Палестински здравни служители заявиха, че най-малко 20 души са загинали при удара, включително петима журналисти.

„Израелските въоръжени сили съжаляват за всяка нанесена вреда на неучастващи (в конфликта) лица и не атакуват журналисти като такива. Израелските въоръжени сили действат, за да намалят вредата за неучастващи лица, доколкото е възможно, като същевременно поддържат безопасността на войските на израелските въоръжени сили“, гласи позиция на IDF.

Според палестински официални представители при един от ударите по болницата е бил убит операторът Хусам ал Масри, който работи по договор за Ройтерс. Ранен е фотографът Хатем Халед, който също работи за Ройтерс.

Очевидци заявиха, че вторият удар е бил нанесен, след като спасители, журналисти и други хора са се втурнали към мястото на първоначалната атака.

„Съкрушени сме от новината за смъртта на сътрудника на Ройтерс Хусам ал Масри и раняването на друг наш сътрудник“, заяви говорител на Ройтерс в изявление.

Здравните власти в Газа назоваха другите трима журналисти като Мариам Абу Дага, която работи на свободна практика и сътредничи на Асошиейтед Прес, Мохамед Салама, който работи за базираната в Катар телевизия „Ал Джазира“, и Моаз Абу Таха.

„Ал Джазира“ пусна кадри, на които се вижда как болничният персонал в „Насер“ се евакуира в паника сред отломки и дим, след като ударите са засегнали болничните съоръжения.

