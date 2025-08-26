Израелската армия е смятала, че унищожава камера на „Хамас“, при двата удара, нанесени по болницата „Насър“, при които загинаха най-малко 20 души, включително петима журналисти.



Това е първоначалното заключение на разследването на Тел Авив. Според него военните са идентифицирали камера, с която групировката наблюдавала израелските части в района.

При удара срещу болница „Насър“ в Ивицата Газа бяха убити журналисти, работещи за агенциите Ройтерс, Асошиейтед прес, телевизия „Ал Джазира" и други медии.

Тел Авив твърди, че не се е целел в журналистите, и не ги смята за членове на „Хамас“. По-рано израелският премиер изрази съжаление за „трагичната злополука“.

Снимка: Reuters



Международната общност осъди остро случилото се. А цял ден в Израел протестират с искане за спиране на войната и връщане на заложниците.

Междувременно израелските сили днес проведоха необичайна дневна операция в центъра на окупирания град Рамала на Западния бряг, където се намира седалището на Палестинската автономия.

Според местни лекари ранени са били десетки палестинци, след като хората, хвърлящи камъни, се разпръснали при последвалата стрелба и използване на сълзотворен газ.

Израел заяви, че цел на акцията са били свързани с „Хамас“ обменни бюра за пари.

