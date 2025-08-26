Продължава подготовката на израелската армия за пълно превземане на град Газа. Около една четвърт от Ивицата все още е под контрола на „Хамас“ и „Ислямски джихад“.

В началото на месеца израелските власти взеха решение за операция срещу палестинските групировки в град Газа.

На първо време се планира офанзива срещу бежанския лагер Джабалия и предградието Зейтун.

На фона на критиките от цял свят заради удара по болница „Ал-Насър“, при който загинаха 20 медицински работници, пациенти и петима журналисти, тази вечер се провежда заседание на израелския кабинет за сигурност.

Обсъжда се приемането на последното предложение за спиране на огъня и освобождаване на заложниците.

Снимка: bTV

От сутринта не спират протестите срещу Нетаняху с искане за спиране на операцията, за да бъдат спасени останалите живи около 20 заложници. Със запалени гуми протестиращите блокираха движението по основни пътища в страната.

Стига се до намеса на полицията. С възгласи „Спасети ги“ и призиви към американския президент Тръмп протестиращите настояват за спиране на войната в Газа и за връщане на заложниците.

„Израелското правителство незабавно да приеме предложеното споразумение и да върне нашите заложници, които умират в Газа, както и да сложи край на бедствието, което се случва в ивицата – да прекрати тази война незабавно“, каза Ципи Хайтовски.

И днес израелската армия обстрелва Газа въпреки международните критики заради ударите по болницата Насър. Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази „съжаление" за цивилните жертви: „Израел цени работата на журналистите, медицинския персонал и всички цивилни. Военните власти провеждат задълбочено разследване...“

Брюксел определи ударите като напълно „неприемливи“.

„Цивилните и журналистите трябва да бъдат защитени съгласно международното право. В този конфликт вече има твърде много жертви. Той трябва да приключи незабавно“, заяви Ануар Ел Ануни - говорител на ЕК.

Междувременно Египет укрепва войските си по границата си с Ивицата Газа в случай на бежански поток заради израелската офанзива.

