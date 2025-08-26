Разказ на един от малкото чуждестранни репортери, успели да видят с очите си ужаса

Войната в Газа продължава да поглъща човешки животи, а местните журналисти са сред най-уязвимите. Те рискуват всичко, за да документират страданието, разрушенията и истината за случващото се зад затворените граници. Трагедията в болницата „Насер“ отново напомни колко висока е цената на тази мисия.

„Аз отразявах последните две войни в Газа.“ — така започва разказът на един от малкото чуждестранни репортери, успели да видят с очите си ужаса.



Видеозаписите от болницата „Насер“ в южната част на Газа са ужасяващи. Виждат се спасители с оранжеви жилетки, които се грижат за палестинци, ранени при израелска атака. Вижда се и журналист с микрофон. Друг носи фотоапарат на врата и държи смартфон в ръка, документирайки сцената.

И после, за момент, не се вижда нищо. Екранът почернява, докато се чува оглушителният тътен на втори удар. Петима журналисти са сред 20-те души, убити при последователните удари срещу болницата вчера сутринта. Израелският премиер нарече случилото се „трагична грешка“, информира БГНЕС.

Близо 200 журналисти са убити в Газа — повече, отколкото във всеки друг конфликт или на което и да е отделно място, откакто Комитетът за защита на журналистите започна да води статистика през 90-те години. Почти всички жертви са палестинци, които трябваше да балансират между разселването и изхранването на собствените си семейства и мисията си да свидетелстват за случващото се сред смъртна опасност.

Израел забрани достъпа на международни кореспонденти до Газа, откакто започна войната, с изключение на редки военни репортажи. Така че всички разчитаме на местни журналисти, за да разберем какво се случва там.

„Трагична грешка“

Израелските власти не са дали обяснение за атаката. Болниците са забранени цели според международното право, но Израел твърди, че „Хамас“ оперира от болници и други защитени обекти.

Правозащитни организации заявяват, че Израел умишлено атакува журналисти и действа без да се съобразява с тяхното присъствие в зоната на бойни действия. Израел отхвърля тези твърдения. Преди две седмици Израел ликвидира Анас ал-Шариф — кореспондент на „Ал Джазира“, за когото твърди, че е бил и член на въоръженото крило на „Хамас“. При този удар, който порази прес-шатра в северната част на Газа, загинаха още петима журналисти.

Премиерът Бенямин Нетаняху се разкая необичайно за вчерашната атака. Той обеща разследване: „Израел цени работата на журналистите, медицинските екипи и всички цивилни“, каза той. „Нашата война е срещу терористите от Хамас.“

Загиналите журналисти са работили за Associated Press, Reuters, Al Jazeera и Middle East Eye.

