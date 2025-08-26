Израелската армия продължава офанзивата си в Ивицата Газа. А в Израел е ден на национални протести, организирани от семействата на заложниците, които "Хамас" все още държи в плен.

С облаци дим от продължаващ обстрел осъмна град Газа. Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази "съжаление" за ударите по болницата Насър. Сред 20-те жертви са лекари, пациенти и петима журналисти.

"Израел цени работата на журналистите, медицинския персонал и всички цивилни. Военните власти провеждат задълбочено разследване", заяви Нетаняху.

Облаци дим, но от запалени гуми се издигнаха тази сутрин и по магистралите към Тел Авив след като протестиращи блокираха движението по основни пътища. Недоволните настояват за връщане на заложниците и спиране на войната в Газа.

Вече 690 дни правителството води война без ясна цел. Как ще бъдат върнати заложниците – живите и починалите? Кой ще управлява Газа след войната? Как ще възстановим страната си? Днес е ясно: Натаняху се страхува само от едно...от общественият натиск.

Израелският кабинет по сигурността ще заседава днес за развитието на войната в Газа и евентуално подновяване на преговорите за примирие.

Междувременно, организацията "Амнести Интернешънъл" поиска да се започне разследване за „военни престъпления“ след "мащабните“ разрушения, причинени от израелската армия в Южен Ливан.

„Масовото и умишлено унищожаване на граждански обекти и земеделски земи от израелската армия в южната част на Ливан трябва да бъде разследвано като военно престъпление”, заяви неправителствената организация.

„Израелските сили са използвали ръчно поставени експлозиви и булдозери, за да разрушат граждански структури, включително къщи, джамии, гробища, пътища, паркове и футболни игрища в 24 населени места“, се посочва в доклад на "Амнести интернешънъл", който се основава на видеозаписи, снимки и сателитни изображения.

Организацията подчертава, че в много случаи разрушаването на граждански структури е било извършено от израелската армия при явна липса на наложителна военна необходимост и в нарушение на международното хуманитарно право.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK