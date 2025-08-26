Турските власти не позволиха на израелски кораб на компанията ЗИМ (ZIM) да акостира на пристанището в Истанбул.

Принудили са го да промени маршрута си към пристанището в гръцкия град Пирея, съобщи онлайн изданието „Тюркийе тудей“, цитирано от БТА.

Действията са част от новата рестриктивна политика на Турция срещу Израел заради войната в Ивицата Газа.

На 21 август Анкара наложи забрана израелски плавателни съдове да навлизат в нейни пристанища.

Ограничението важи както за плавателни съдове под израелски флаг, така и за такива, които са собственост на израелци. По същия начин турски кораби също няма да имат право да акостират на израелски пристанища.

Наред със забраната беше въведено и ново изискване, с което всички кораби, които навлизат на турски пристанища, ще предоставят писмено потвърждение, че нямат никаква връзка с Израел.

Собствениците на кораби трябва да предоставят и информация, че техният товар няма да бъде доставен в Израел с военни или други цели.

