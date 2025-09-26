Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, в която се излага предложение за споразумение за американска версия на TikTok, според което китайското участие ще бъде намалено до 20% и контролът ще бъде прехвърлен в ръцете на съюзници на президента.

По време на церемонията по подписването в Белия дом Тръмп заяви, че американската версия на приложението ще се управлява от „висококвалифицирани“ инвеститори, сред които Лари Елисън, основател на облачния гигант Oracle, технологичният инвеститор Майкъл Дел и медийният магнат Рупърт Мърдок.

Смята се, че инвестиционната фирма Silver Lake Management и технологичният гигант от Силициевата Andreessen Horowitz също са част от сделката, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Предложеното разделяне ще позволи на милионите американци, които се наслаждават на TikTok всеки ден, да продължат да го използват, като същевременно се защитава националната сигурност“, казва Тръмп в заповедта, която засяга приблизително 170 милиона американски потребители на TikTok.

Всички споменати инвеститори са съюзници на Тръмп, но той настоя, че приложението няма да следва никаква политическа линия.

„Ако можех да го направя 100% MAGA, бих го направил, но за съжаление това няма да се получи. Не, всяка група, всяка философия, всяка политика ще бъде третирана много справедливо“, посочи той.

Президентът потвърди, че американската версия на TikTok ще разполага с местен модел на ценния алгоритъм на приложението, често описван като „тайната съставка“ на TikTok, която му помогна да се превърне в една от най-популярните платформи в света само за няколко години.

Служител на Белия дом заяви на 22 септември, че алгоритъмът ще бъде „непрекъснато наблюдаван“, за да се гарантира, че „не е подложен на неоправдано влияние“.

Новата конфигурация на TikTok е в отговор на закон, приет по времето на предишния президент Джо Байдън, който принуди китайския му собственик ByteDance да продаде дейността си в САЩ или да се изправи пред забрана на най-големия си пазар.

Американските политици, включително Тръмп по време на първия си мандат, предупредиха, че Китай може да използва TikTok, за да събира данни от американците или да упражнява влияние чрез своя модернизиран алгоритъм.

Тръмп многократно отлагаше прилагането на закона чрез поредица от изпълнителни заповеди, а най-скорошната удължи крайния срок до 16 декември 2025 г.

Заповедта от днес удължи този срок още повече, предоставяйки 120-дневно отлагане на прилагането, за да може сделката да бъде финализирана до 23 януари.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, бивш рисков капиталист, който ръководеше екипа за намиране на решение за TikTok, заяви, че американското дружество ще бъде оценено на около 14 милиарда долара, макар че добави, че в крайна сметка инвеститорите ще определят цената му.

На въпроса дали китайските власти са одобрили сделката, Тръмп отговори, че президентът Си Дзинпин е дал зелена светлина по телефона миналата седмица.

„Имам голямо уважение към президента Си и много ценя, че той одобри сделката, защото за да я осъществим правилно, наистина се нуждаехме от подкрепата на Китай“, каза той.

След разговора между Тръмп и Си държавната телевизия CCTV съобщи, че китайският президент е подчертал пред американския си колега, че Пекин подкрепя пазарните преговори, които са в съответствие с китайските закони.

