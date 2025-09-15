Постигната е рамкова сделка за собствеността на социалната видеоплатформа TikTok, съобщи министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт след търговските преговори между Вашингтон и Пекин, проведени през уикенда в Испания, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

На пресконференция в Мадрид Бесънт заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският премиер Си Цзинпин ще разговарят в петък, за да обсъдят и евентуално финализират сделката. Според него целта на рамковото споразумение е платформата да премине към американска собственост.

Министърът уточни, че няма да коментира търговските условия на сделката, тъй като това е въпрос между две частни компании. Китайски представители не присъстваха на пресконференцията и не потвърдиха информацията.

Бесънт добави, цитиран от Ройтерс, че крайният срок в сряда, който можеше да изключи приложението от американския пазар, е оказал натиск върху китайските преговарящи да се постигне потенциална сделка. По думите му този срок може да бъде удължен с 90 дни, за да се финализира споразумението.

Срещата в Мадрид бе четвъртият кръг от търговските преговори между двете най-големи икономики, започнали след въвеждането на американски мита върху китайски стоки през април. Двете страни обсъждат и възможността за среща на върха между Тръмп и Си, но окончателно решение все още няма.

По време на управлението на предишния президент Джо Байдън Конгресът и Белият дом приеха забрана за "ТикТок" по съображения за националната сигурност, освен ако компанията майка ByteDance не продаде контролния си пакет.

Снимка: Reuters

Тръмп многократно удължаваше срока за прилагането на забраната, като настоящото удължаване изтича на 17 септември – два дни преди планирания разговор със Си.

