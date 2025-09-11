dalivali.bg
Френски законодател поиска прокуратурата в Париж да разследва ТикТок за застрашаване на живота на потребителите

Няколко държави, включително Австралия и някои европейски страни, вече са предприели или обмислят мерки за ограничаване на достъпа на деца до социални медии

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:18 ч. 11.09.2025 г.

Председателят на френска парламентарна комисия, разследваща психологическото влияние на ТикТок върху непълнолетните, заяви, че е поискал образуване на наказателно производство срещу платформата заради евентуална отговорност за застрашаване на живота на младите ѝ потребители, съобщи Ройтерс.

„Изводът е ясен: ТикТок умишлено застрашава здравето и живота на своите потребители, затова реших да предам случая на Парижката прокуратура“, каза социалистът Артюр Дьолапорт пред френска телевизия.

„Според мен има индикации за наказуеми деяния, включително активно съучастие. Освен това, когато представители на ръководството на ТикТок дойдоха при нас, те твърдяха, че не знаят нищо за тези проблеми... Това според мен също може да се приеме за лъжесвидетелстване“, допълни той.

Социалната мрежа все още не е коментирала случая. Компанията е заявявала, че обръща сериозно внимание на въпросите, свързани с психичното здраве на децата.

Парламентарната комисия беше създадена с цел да изследва психологическото влияние на социалната платформа върху младите, след като през 2024 г. седем семейства подадоха съдебен иск срещу платформата, обвинявайки я, че излагала децата им на съдържание, подтикващо към самоубийство.

Френски депутати искат пълна забрана на TikTok за деца под 15 години

Комисията препоръча да бъде забранено на деца под 15 години да използват социални мрежи, а за тези между 15 и 18 години да се въведе вечерен час, при който социалните медии да бъдат недостъпни от 22:00 до 08:00 часа.

ТикТок, както и други социални платформи, отдавна са обект на критики заради начина, по който контролират съдържанието в приложението си. Няколко държави, включително Австралия и някои европейски страни, вече са предприели или обмислят мерки за ограничаване на достъпа на деца до социални медии.

Френският президент Еманюел Макрон заяви през юни, че ще настоява Европейският съюз да забрани социалните мрежи за деца под 15 години, след като в Източна Франция имаше случай на фатално нападение с нож в училище.

