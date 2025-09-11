Френските депутати препоръчаха пълна забрана на социалната мрежа TikTok за деца под 15-годишна възраст и въвеждането на „дигитален вечерен час“ за тийнейджъри между 15 и 18 години. Препоръките са част от доклад, публикуван от парламентарна комисия, след месеци на изслушвания с родители, директори на социални платформи и инфлуенсъри.

Офисът на президента Еманюел Макрон вече е дал сигнал, че подкрепя подобна забрана за деца и млади тийнейджъри, след като Австралия миналата година започна да подготвя закон за ограничаване на достъпа на лица под 16 години.

Председателят на комисията Артур Делапорт обяви, че ще подаде жалба срещу платформата TikTok, обвинявайки я в „застрашаване живота на потребителите“, пише БГНЕС.

Комисията е създадена през март, за да проучи въздействието на TikTok върху психичното здраве на непълнолетните, след съдебен иск от 2024 г., подаден от седем семейства, които обвиняват приложението, че е изложило децата им на съдържание, подтикващо към самоубийство.

Авторът на доклада Лор Милър подчерта, че алгоритъмът на TikTok е създаден така, че да предизвиква пристрастяване, и че други социални мрежи вече копират този модел.

От TikTok заявиха, че безопасността на младите потребители е „най-голям приоритет“. Въпреки това, според Делапорт, платформата съзнателно знае за проблемите, свързани с алгоритъма ѝ, и проявява „активно съучастие“ в излагането на потребителите на опасно съдържание.

В доклада е включено свидетелство на Жералдин, майка на 18-годишно момиче, което се е самоубило. Тя разкрива, че след смъртта на дъщеря си е открила видеоклипове за самонараняване, които тийнейджърката е публикувала и гледала в TikTok.

„TikTok не уби нашето момиче, защото тя и без това не беше добре,“ казва 52-годишната Жералдин. „Но платформата не направи достатъчно, за да спре съдържанието, което я потопи още по-дълбоко в мрачните ѝ мисли.“

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK