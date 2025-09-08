Достъпът до X, Youtube и други онлайн платформи е ограничен в множество мрежи в Турция, съобщава организацията NetBlocks, която наблюдава киберсигурността в глобален план. Блокирани са още Instagram, Facebook, TikTok и WhatsApp.

От NetBlocks заявиха, че блокирането на достъпа е станало, след като основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП), призова за митинги, а полицията постави барикади в райони около централата на партията в Истанбул, предаде БТА.

Според данни на турската Асоциация за свобода на словото, която следи местната цензура в интернет, проблемите с достъпа са започнали в 23:45 българско и турско време снощи.

Турският съюз на доставчиците на достъп, отговорен за прилагането на решения за блокиране на интернет, не отговори веднага на искане за коментар относно ограниченията на достъпа.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK