Прокуратурата в Истанбул разследва музикална група за „неприлични действия“ и „ексхибиционизъм“
В изявление на прокуратурата се посочва, че танците и сценичните изпълнения на групата „представляват атака срещу благоприличието и морала“
Снимка: Instagram / m6nifestgirls
Лайфстайл Любопитно

Прокуратурата в Истанбул разследва музикална група за „неприлични действия“ и „ексхибиционизъм“

В изявление на прокуратурата се посочва, че танците и сценичните изпълнения на групата „представляват атака срещу благоприличието и морала“

Редакторски екип

Публикувано в  11:26 ч. 08.09.2025 г.

Прокуратурата в Истанбул започна разследване срещу момичешка музикална група „Манифест“ (Manifest) след концерт в истанбулската община Шишли заради „неприлични действия“ и „ексхибиционизъм“, предаде Анадолската агенция.

В изявление на прокуратурата се посочва, че танците и сценичните изпълнения на групата „представляват атака срещу благоприличието и морала, обиждат чувствата на скромност и целомъдрие и биха могли да окажат отрицателно влияние върху децата и младите хора“.

Новата шестчленна група „Манифест“ стана известна благодарение на телевизионното състезание „Big5 Türkiye“, отбелязва Франс прес.

Тагове:
