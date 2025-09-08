В изявление на прокуратурата се посочва, че танците и сценичните изпълнения на групата „представляват атака срещу благоприличието и морала“

Прокуратурата в Истанбул разследва музикална група за „неприлични действия“ и „ексхибиционизъм“

Прокуратурата в Истанбул започна разследване срещу момичешка музикална група „Манифест“ (Manifest) след концерт в истанбулската община Шишли заради „неприлични действия“ и „ексхибиционизъм“, предаде Анадолската агенция.

В изявление на прокуратурата се посочва, че танците и сценичните изпълнения на групата „представляват атака срещу благоприличието и морала, обиждат чувствата на скромност и целомъдрие и биха могли да окажат отрицателно влияние върху децата и младите хора“.

Новата шестчленна група „Манифест“ стана известна благодарение на телевизионното състезание „Big5 Türkiye“, отбелязва Франс прес.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER