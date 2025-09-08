Двама полицаи са застреляни при нападение над полицейски участък в град Измир, в западната част на Турция, съобщават източници от службите за сигурност, цитирани от Ройтерс.

Според информацията още един полицай е ранен при въоръжено нападение по полицейското управление „Салих Исгорен“ в квартал Балкова, намиращ се близо до Измир.

Според частния телевизионен канал NTV и информационната агенция IHA, нападателят е 16-годишен тийнейджър. Той е бил арестуван.

В миналото Турция е била цел на атаки от кюрдски бунтовници, ислямистки групи и крайнолеви организации, като често сред целите са били силите за сигурност и правителствените институции.

Измир, третият по големина град в Турция на брега на Егейско море, е бил засегнат от атаки на бунтовници в миналото, включително бомбен атентат с кола пред съда през 2017 г., при който загинаха двама души.

