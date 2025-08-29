Египетските власти започнаха масови арести на тийнейджъри, популярни в TikTok, с милиони последователи. През последните седмици десетки бяха задържани по обвинения, вариращи от „нарушаване на семейните ценности“ до „пране на пари“.

Полицията съобщи за десетки арести, а прокуратурата обяви, че разследва поне 10 случая на предполагаеми незаконни финансови печалби. Наложени са забрани за пътуване, замразени са активи и са конфискувани електронни устройства, пише Ройтерс.

Критиците твърдят, че това е част от по-широка кампания на държавата да контролира изказванията и да налага морални норми — в страна, където социалните медии отдавна служат като една от малкото алтернативи на държавно контролираните традиционни медии.

Много от задържаните са били деца, когато активисти използваха Facebook за организиране на протестите през 2011 г., които доведоха до падането на президента Хосни Мубарак.

Адвокати посочват, че законите за „непристойност“ са неясни. Властите могат да прегледат цялото съдържание на TikTok профил и, ако открият дори едно видео, което смятат за „непристойно“, да обявят доходите на инфлуенсъра за незаконни и да повдигнат обвинения във финансови престъпления.

Мариам Айман, 19-годишна, позната онлайн като Сузи Ел Ордония, с 9.4 милиона последователи, е в ареста от 2 август. Срещу нея са повдигнати обвинения за разпространение на неприлично съдържание и пране на 15 милиона египетски паунда (около $300,000).

Министерството на вътрешните работи заяви, че е арестувана след сигнали от граждани за съдържанието ѝ. В последното си видео преди ареста Сузи изглежда съзнаваше, че е застрашена:

„Египтяните не ги арестуват просто защото се показват в TikTok“, каза тя.

Тя призна, че в предишни видеа може да е „псувала, ядосвала се или разказвала лоша шега“, но това е било израз на разочарование, а не опит да се влияе негативно на младежта.

Нейният адвокат Маруан ал-Джинди отказа да коментира конкретно случая, но заяви, че като цяло законите за неприличие се прилагат произволно:

„Има закон, който криминализира непристойни действия, но ни трябват ясни правила и последователно прилагане – не само за TikTok, а за всички платформи“, каза той. Пътят към славата

Пътят към славата в TikTok в Египет, както и другаде, може да е случаен. Сузи, както милиони други тийнейджъри, публикувала видеа от ежедневието си и рутината по гримиране сутрин.

Преди няколко години едно от нейните лайвстриймове стана вирусно, когато отговори на коментар от баща си (кондуктор в автобус) с римувана шега, която се превърна в популярен израз в страната.

Така тя натрупала милиони последователи. Хората гледали как споделя храна с приятели или танцува с улични музиканти в Турция. 31 милиона души гледали видеото ѝ от фотосесия с приятеля ѝ. В някои клипове се появява и сестра ѝ с ментално увреждане, което спомогнало за борбата срещу стигмата по темата.

Дори такива на пръв поглед безобидни видеа, без политическо съдържание, понякога се възприемат като критика към тежкото ежедневие в страната.

В интервю преди ареста ѝ, Сузи споделила, че ако имала 10 милиона египетски паунда, би дала половината, за да премести семейството си в по-добър дом, да помогне на родителите си да започнат бизнес и да запише сестра си в частно училище.

Малко след интервюто, и водещият на подкаста, Мохамед Абдел Аати, също е бил арестуван.

Кампания срещу моралните „нарушения“

Правозащитната организация Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) този месец призова Министерството на вътрешните работи и прокуратурата да прекратят „агресивна кампания“, основана на неясни морални закони.

Обвиненията се базират на широко формулирана разпоредба от закона за киберпрестъпления от 2018 г., която криминализира „нарушаването на принципите или семейните ценности в египетското общество“, според адвоката Лобна Даруиш от EIPR.

Поради тази формулировка, TikTok създатели са арестувани за съдържание, което не би било неуместно дори по националната телевизия, казва тя.

Правозащитниците са документирали поне 151 души, обвинени по този член в над 109 дела за последните 5 години – вероятно реалният брой е по-висок.

С нарастването на кампанията, прокуратурата насърчава гражданите да докладват „неподходящо съдържание“. Самото Министерство на вътрешните работи поддържа акаунт в TikTok и публикува коментари под видеа с призиви към създателите да се придържат към моралните норми.

TikTokърите получават вълна от коментари с обвинения в неморалност. Някои потребители дори разпространяват неподкрепени с доказателства твърдения, че инфлуенсърите управляват мрежа за трафик на органи.

Даруиш заяви, че фокусът вече не е само върху жени в TikTok, а се разширява към хора с различни религиозни убеждения и представители на ЛГБТ общността. Някои лица са били разследвани за частни видеа, които не са били публикувани, но са изтекли от техните телефони.

TikTok твърди, че прилага свои насоки чрез автоматизация и модерация от хора. В последния си тримесечен доклад заявява, че е премахнала над 2.9 милиона видеа от Египет. Представители на компанията отказват коментар пред Ройтерс.

Пари от социални мрежи

Според съветника по социални медии Рами Абдел Азиз, създателите на съдържание в TikTok в Египет могат да печелят около $1.20 на 1000 гледания — около 10 пъти по-малко от това, което се печели в САЩ, но все пак значителна сума за страна с ниски доходи.

„Социалните медии могат да бъдат голям източник на доходи, но изискват време, особено ако приходите са законно придобити“, казва той.

Финансовият анализатор и експерт по борба с прането на пари Тамер Абдул Азиз заявява, че ако истинската тревога на държавата е незаконният паричен поток, вниманието трябва да бъде насочено към компаниите, а не към инфлуенсърите: