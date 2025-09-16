Американският президент Доналд Тръмп удължи срока за налагането на потенциална забрана върху TikTok до 16 декември.

Това е четвъртото отлагане на закон, целящ да принуди продажбата на приложението от неговия китайски собственик, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Съобщението беше направено чрез президентски указ, въпреки че на 15 септември Тръмп заяви пред журналисти, че САЩ и Китай са постигнали споразумение относно новата структура на собствеността върху TikTok.

TikTok е собственост на китайската интернет компания ByteDance.

Федерален закон, който изискваше продажбата на TikTok или забрана на приложението на национална сигурност, трябваше да влезе в сила ден преди инаугурацията на президента Тръмп на 20 януари.

Но републиканецът, чието предизборно кампанийно присъствие за 2024 г. силно разчиташе на социалните мрежи и който е изразявал симпатии към TikTok, спря временно забраната.

През средата на юни Тръмп удължи крайния срок за популярното приложение с още 90 дни, за да намери купувач, който не е базиран в Китай, или да бъде забранено в САЩ. Това удължаване изтичаше на 17 септември.

